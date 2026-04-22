Carmila vise annulation d’actions jusqu’à 10% du capital sur 24 mois

* Carmila a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 13 mai 2026 une réduction de capital par annulation d’actions rachetées. * Opération encadrée par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, avec annulation possible dans la limite de 10 % du capital sur des périodes de 24 mois. * Durée de l’autorisation mentionnée: 18 mois à compter de l’assemblée. * KPMG et Deloitte n’ont formulé aucun commentaire sur les motifs, modalités et conditions de la réduction de capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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