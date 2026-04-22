 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carmila vise annulation d’actions jusqu’à 10% du capital sur 24 mois
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:27

* Carmila a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 13 mai 2026 une réduction de capital par annulation d’actions rachetées. * Opération encadrée par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, avec annulation possible dans la limite de 10 % du capital sur des périodes de 24 mois. * Durée de l’autorisation mentionnée: 18 mois à compter de l’assemblée. * KPMG et Deloitte n’ont formulé aucun commentaire sur les motifs, modalités et conditions de la réduction de capital. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/294CFA886CEE52749211B70C11FD2B15249888AB

Valeurs associées

CARMILA
17,8400 EUR Euronext Paris +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank