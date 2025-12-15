Carmila sur une bonne trajectoire selon Oddo BHF

(AOF) - Carmila (+0,73%, à 16,66 euros) se reprend après avoir cédé 3,39% depuis le début du mois de décembre. Le titre est soutenu par une note positive d’Oddo BHF. Les analystes du groupe financier indépendant ont rencontré la direction de la société cotée de centres commerciaux lors d’une présentation, et cette dernière s’est montrée confiante sur la mise en œuvre des initiatives de transformation des centres commerciaux et de leurs impacts positifs sur la croissance et les revenus.

Parmi les nombreux point abordés, Oddo BHF pense que le partenariat annoncé avec Carrefour et JCDecaux le 9 décembre dernier pourrait générer une hausse annualisée de 1 à 2% du bénéfice par action récurrent après le déploiement de la nouvelle offre publicitaire en France dans le courant de l'année 2026, et en Espagne en 2027.

Autre point positif selon les analystes : la nouvelle plateforme digitale " ClickStand ", qui permet de faciliter la réservation de kiosques et de boutiques éphémères a déjà généré une hausse de 15% des revenus en specialty leasing sur le premier semestre 2025.

En outre, l'acquisition de Galimmo, dont la finalisation a été annoncée le 1er juillet 2024, a permis de délivré 5 millions d'euros de synergies de revenus et l'objectif est d'aligner le taux d'occupation des centres ex-Galimmo de 93,7%, sur celui de Carmila au-dessus de 96% depuis 2019.

Au niveau de l'efficacité opérationnelle, Carmila vise une marge d'Ebitda à 79% en 2025, soit une hausse de 130 points de base sur un an, et les analystes d'Oddo BHF estiment que des marges de progression sont encore possibles.

La société a réaffirmé son objectif de 100 millions d'euros d'acquisitions par an et de 50 millions d'euros de cessions. Des annonces pourraient d'ailleurs être faites sur des opérations de croissance externe dès le début de l'année 2026.

Enfin, Carmila a jugé que la consommation en France faisait preuve de résilience aussi bien dans ses centres que plus globalement dans le pays, malgré un contexte politique incertain.

Pour Oddo BHF, la société devrait continuer à se différencier du secteur " par sa capacité à poursuivre sa croissance avec un rendement dividende attractif alors que nous tablons sur une stabilité de ses valeurs en fin d'année et que, selon notre compréhension, Carrefour serait satisfait aujourd'hui de son niveau de participation actuel dans Carmila ". Les analystes sont à Surperformance, avec une cible de cours de 20,50 euros sur le titre Carmila, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 24% par rapport à la clôture de vendredi.

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de 251 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, nord de l’Italie et de l'Espagne ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,7 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 371 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 29,8 % par Carrefour, Prédica détenant 10 % des titres ; Cardif 9,2 % et Sogeccap 6,2 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : chaînes à prix discount, magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026), du sport ou de la beauté, boutiques éméphères ou « specialty leasing », d’où une forte dynamique commerciale, avec 467 baux signés au premier semestre.

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development : investissement en capital dans des enseignes innovantes, type Cigusto

- volontarisme dans la croissance externe : enveloppe de 100 M€ d’acquisitions pour les prochaines années

- optimisation du capital par cessions d’actifs (29 M€ en 2025) et gestion active de l’échéance de la dette, optimisant sa liquidité

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- 2024 : réduction des émissions de CO2 de 54 % vs 2019,

- 2025 :valorisation des déchets à 100 et résilience climatique de tous les bâtiments

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019

- actions de compensation carbone avec le monde agricole

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Succès de l’intégration de Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France : renforcement de la présence du groupe dans l’est et le nord et contribution fortement positive au résultat ;

- Bilan maîtrisé avec un ratio LTV de 39,7 %, un effet de levier de à 7,6 et un coût de la dette de 3 %.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 25,89 €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : à fin juin, recouvrement des loyers (taux de 96,5 %) et occupation des locaux (96 %) ;

- Retombées des 50 projets de restructuration en cours, pour un coût de 50 M€ ;

- Repli à 200 M€ des investissements dans les extensions en France, en raison des contraintes réglementaires ;

- Après une croissance de 3,6 % des revenus locatifs et de 7,1 % du résultat net récurrent à fin juin, objectifs 2025 relevés : résultat récurrent par action en hausse de 7 % à 1,79 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action, ratio d’endettement LTV contenu sous 40 % et dividende égal à au moins 1 € ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2024 en hausse à 1,25 €, assorti d’un deuxième programme de rachat d’actions, de 10 M€