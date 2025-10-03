Carmila réalise une émission d'obligations vertes
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 07:20
Ce financement a été levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence. Très largement sursouscrite (près de huit fois), cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et internationaux.
La foncière d'immobilier commercial explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie de gestion proactive du bilan : allongement de la maturité de la dette, optimisation de son profil et baisse de son coût moyen.
Carmila précise aussi que les fonds issus de cette émission obligataire financeront des actifs qui respectent des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification BREEAM 'Very Good' ou 'Excellent'.
Valeurs associées
|17,2800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le groupe Brandt, un des derniers gros fabricants d'électroménager en France, a été placé en redressement judiciaire, pour favoriser l'arrivée d'un "partenaire" susceptible de soutenir l'entreprise en difficultés financières, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing s'attend à ce que la grève de 3.200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore "des semaines ou même des mois", selon un message interne transmis à l'AFP. ... Lire la suite
-
(AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer