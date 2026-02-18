Carmila publie ses résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

- Une année de croissance rentable -

EPS en forte hausse à 1,81 € : +8,7%, dépassant les objectifs

Perspectives 2026 : poursuite de la dynamique de croissance



Trois moteurs de croissance : loyers nets en hausse de +8,8 %, à 403,1 millions d’euros

• Croissance organique : +3,5 %, soit +110 pb au-dessus de l’indexation

• Croissance par l’investissement : +5,3 %, intégration réussie de Galimmo

• Croissance par l’innovation : contribution au résultat récurrent de 27 millions d’euros, en hausse de 14 %



Excellence opérationnelle confirmée, ensemble des indicateurs clés en progression

• Taux d’occupation financier élevé : 96,5 %, +30 pb

• Taux de recouvrement record : 97,8 %, +80 pb

• Réversion soutenue : +3,8 %



Exécution rigoureuse au service de la rentabilité

• EBITDA en hausse de +9,8 % à 344,5 millions d’euros, marge de 79,3 % (+160 pb)