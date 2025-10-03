 Aller au contenu principal
Carmila, Legrand, VusionGroup ..les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
03/10/2025

(AOF) - Carmila

Carmila a réalisé avec succès une émission obligataire d'un montant de 300 millions d'euros, de maturité légèrement supérieure à 7 ans (13 janvier 2033) et assortie d'un coupon annuel à taux fixe de 3,75 %. Le financement a été levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence. Très largement sursouscrite – près de huit fois –, cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et internationaux.

Enensys Technologies

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires d'Enensys Technologies a chuté de 35%, à 4,9 millions d'euros. La société spécialisée dans la diffusion de vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée a indiqué que ces revenus avaient été réalisés dans un environnement de marché morose et incertain, accentuant l'attentisme des donneurs d'ordre et retardant le lancement de projets d'envergure. En parallèle, l'Ebitda est ressorti négatif à 0,7 million d'euros. Il était positif à 0,9 million d'euros un an auparavant.

Kaufman & Broad

Kaufman & Broad a déclaré un chiffre d'affaires global de 744,7 millions d'euros, en hausse de 6,2%, sur les neuf premiers mois de l'année. Uniquement sur l'activité Logement, les revenus sont en très modeste hausse de 0,13%, à 599,2 millions d'euros. De son côté, la marge brute est passée de 146,2 à 149,2 millions d'euros, tandis que le résultat net part du groupe s'est élevé à 33,3 millions d'euros, contre 31,1 millions d'euros à la même période un an plus tôt. Au niveau des perspectives, le promoteur a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Legrand

Legrand annonce l'acquisition d'Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l'énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 350 millions de dollars sur l'année 2025 avec une rentabilité élevée. Elle emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels répartis entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 15 septembre 2025, qui a été souscrite à hauteur de 109,4 %. 659 727 actions ont été souscrites à titre irréductible, ce qui correspond à un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription de 96,2 %. La souscription à titre réductible a porté sur 90 537 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 25 850 actions nouvelles. Le montant final brut de l'opération s'élève à 25,4 millions d'euros.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la cessation des fonctions de Nicolas Poirier en tant que directeur général, et la nomination de Marc Le Bozec comme directeur général par interim, décidées hier par le Conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau directeur général permanent.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord définitif avec le groupe brésilien GG10, propriétaire de la marque G-Haus, pour la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays. La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait intervenir d'ici fin 2025. Tumelero exploite actuellement 16 magasins et 1 centre logistique dans l'État de Rio Grande do Sul, emploie environ 580 salariés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2024.

Séché Environnement

Séché Environnement annonce le succès de sa première émission de titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée, d'un montant de 300 millions d'euros assortie d'un coupon de 5,875%, alignée à son cadre de durabilité (Green Financing Framework). Cette émission hybride verte renforce la structure capitalistique du groupe et conforte la qualité de son crédit. Avec un carnet d'ordres de plus de 3 milliards d'euros, l'émission a été très favorablement accueillie par plus de 200 investisseurs français et internationaux de premier plan.

VusionGroup

VusionGroup a annoncé que le distributeur alimentaire britannique Asda allait déployer ses solutions technologiques dans ses 250 magasins Express, avec 20 ouvertures programmées d'ici à la fin de l'année, a précisé le spécialiste des étiquettes électroniques dans un communiqué. Près de 700 000 étiquettes électroniques seront ainsi installées dans les magasins, supprimant la nécessité de changer manuellement les prix en magasin et rendant les équipes plus disponibles pour répondre aux besoins des clients.

Winfarm

Au premier semestre 2025, Winfarm a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,5 millions d'euros, en progression de 6,5% sur un an. L'Ebitda ressort à 2,4 millions d'euros contre 196 000 euros au premier semestre 2024. La perte nette sur ce semestre s'est réduite fortement sur un an passant de 2,7 millions d'euros à 653 000 euros. Sur la période, Winfarm a généré des flux de trésorerie issue de l'activité de 2,4 millions d'euros, affichant une nette progression de 2,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024.

