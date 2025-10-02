 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 053,54
+1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmila lance une offre de rachat d'actions et annonce une émission d'obligations à taux fixe
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 09:33

Carmila SA CARM.PA :

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028, OCTOBRE 2028 ET AVRIL 2029

* ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DES OBLIGATIONS À TAUX FIXE LIBELLÉES EN EUROS, POUR UN MONTANT PRINCIPAL ESTIMÉ À 300.000.000 D'EUROS

* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 10 OCTOBRE 2025

Texte original nBw6v24YCa Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

CARMILA
17,400 EUR Euronext Paris -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank