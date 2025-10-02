Carmila lance une offre de rachat d'actions et annonce une émission d'obligations à taux fixe

Carmila SA CARM.PA :
* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028, OCTOBRE 2028 ET AVRIL 2029
* ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DES OBLIGATIONS À TAUX FIXE LIBELLÉES EN EUROS, POUR UN MONTANT PRINCIPAL ESTIMÉ À 300.000.000 D'EUROS
* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 10 OCTOBRE 2025
(Rédaction de Gdansk)
