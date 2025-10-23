Carmila - Information financière au 30 septembre 2025

Une croissance soutenue et des objectifs confirmés.



Informations financières clés



• Croissance des loyers nets de +9,9 % (+3,2 % à périmètre constant) par rapport aux neufs premiers mois de 2024

• Confirmation du résultat récurrent par action attendu à 1,79 € en 2025, soit une croissance du résultat récurrent de +7,0 %

• Amélioration de la marge d’EBITDA attendue en 2025 à 79% (+130 pb vs 2024)



Activité des neuf premiers mois de 2025



• Chiffre d’affaires des commerçants (+0,7 %) et fréquentation (+0,3 %) en hausse

• Commercialisation dynamique : 646 baux signés, réversion positive (+2,6 %)

• Taux d’occupation financier à 95,3 % (stable pro-forma Galimmo vs fin septembre 2024)

• Taux de recouvrement à 96,6 % (+50 pb vs fin septembre 2024)