Carmila : Information financière au 30 septembre 2021

Maintien d’une commercialisation très dynamique (763 baux signés, en progression de +34% par rapport aux neuf premiers mois 2019 et de +105% par rapport aux neuf premiers mois 2020)

Normalisation du taux de recouvrement pour les loyers du troisième trimestre 2021 (90,1%)

Des réversions positives sur les neuf premiers mois 2021 pour les nouvelles commercialisations (+3,1% par rapport aux valeurs locatives d’expertise) et pour les renouvellements (+3,7%)

Loyers nets en baisse de -9,1% par rapport aux neuf premiers mois 2020. Stables (-0,2%) à périmètre constant et ajustés des effets temporaires liés à la crise sanitaire

Un taux d’occupation financier inchangé par rapport au deuxième trimestre 2021 à 95,7%

Une base locative stable (-0,4% par rapport à fin septembre 2020 à périmètre constant)

Chiffres d’affaires des commerçants robustes au troisième trimestre (en hausse par rapport au troisième trimestre 2020 dans les trois pays, à des niveaux très proches du troisième trimestre 2019 en France et en Italie)

Carmila récompensée pour sa communication extra-financière et sa stratégie RSE (EPRA sBPR Gold, GRESB Développement)

Signature d’un RCF de 810 M€, incluant deux critères de développement durable

S&P confirme la notation BBB de Carmila et revoit sa perspective de négative à stable

Lancement du programme de rachat d’actions au troisième trimestre 2021

Carmila anticipe un résultat récurrent par action stable en 2021 par rapport à 2020