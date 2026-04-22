Carmila déclare 139 616 607 actions émises au 6 avril 2026

* Carmila a arrêté à 139 616 607 le nombre total d’actions émises au 6 avril 2026. * Droits de vote réels (hors actions d’autocontrôle) fixés à 139 068 115 à la même date. * Droits de vote théoriques (incluant actions d’autocontrôle) établis à 139 616 607. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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