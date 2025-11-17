Carmila cède des actifs non stratégiques en Espagne
La transaction, qui s'élève à 37,3 millions d'euros (droits inclus), a été réalisée avec une prime de 12% par rapport aux valeurs d'expertise et un rendement net initial de 6,6%, 'confirmant l'attractivité de son portefeuille'.
Avec cette transaction en Espagne et les cessions de Villers-Semeuse et Quetigny réalisées en France (29 MEUR), la foncière atteint 66 MEUR de cessions en 2025, dépassant ainsi son objectif annuel de 50 MEUR.
Le produit de ces cessions sera réinvesti dans des acquisitions ciblées et créatrices de valeur. Carmila confirme sa position d'acheteur net avec un objectif annuel de 100 MEUR d'acquisitions pour 50 MEUR de cessions.
