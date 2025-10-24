 Aller au contenu principal
Carmila accroit de près de 10% ses loyers nets à neuf mois
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:07

Carmila affiche des revenus locatifs de 327,4 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 9,8%, dont des loyers nets de 301,4 millions, en hausse de 9,9% (+3,2% à périmètre constant).

'Cette performance intègre une croissance organique soutenue de 3,2% (dont +2,5% d'indexation) et la contribution de Galimmo nette des cessions de 6,5%', précise la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.

L'activité locative de Carmila est bien orientée, avec 646 baux signés. La réversion moyenne atteint 2,6%, au-dessus de l'indexation des loyers, et le taux d'occupation financier s'établit à 95,3% à fin septembre (stable pro-forma Galimmo).

Carmila confirme l'objectif d'un résultat récurrent par action attendu à 1,79 euro en 2025, soit une croissance du résultat récurrent de 7%, et attend une amélioration de la marge d'EBITDA à 79% (+130 points de base).

Valeurs associées

CARMILA
17,440 EUR Euronext Paris 0,00%
