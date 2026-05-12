Carmignac renforce son équipe d'investissement

(Zonebourse.com) - Carmignac, l'un des acteurs indépendants de la gestion d'actifs financiers en Europe, nomme un nouveau co-gérant pour son fonds Carmignac China New Economy et intègre trois analystes à son équipe d'investissement, renforçant ainsi ses capacités de recherche.

Carmignac annonce la promotion de Yunfan Bao au poste de co-gérant de Carmignac China New Economy. Il gère désormais cette stratégie aux côtés de Naomi Waistell depuis le 1er avril 2026.

Yunfan Bao a rejoint de l'équipe actions émergentes de Carmignac en 2021 en tant qu'analyste spécialisé sur les actions de la Grande Chine.

Dans ses nouvelles fonctions, il contribue à la construction du portefeuille et aux décisions d'investissement, en s'appuyant notamment sur son expertise des entreprises technologiques et innovantes de la région. Il a débuté sa carrière chez Goldman Sachs à Hong Kong.

Cette promotion reflète la conviction de Carmignac à l'égard du marché chinois, de son expertise reconnue de longue date sur les marchés émergents, ainsi que de son engagement en faveur du développement de ses talents.

Renforcement de l'équipe d'analystes

De plus, Carmignac renforce également son équipe d'analystes avec les arrivées d'Eirik Fladmark, William Benoit et Kai Johns.

Eirik Fladmark a rejoint Carmignac en février 2026 en tant qu'analyste spécialisé dans les logiciels et l'intelligence artificielle. Basé à Londres, il contribue au renforcement de l'expertise de Carmignac sur le secteur des valeurs technologiques. Avant de rejoindre la société, Eirik était analyste technologie chez J.P. Morgan. Il a également travaillé chez Palantir, où il accompagnait les clients dans le déploiement de solutions technologiques. Il a étudié l'informatique avancée à l'Université de Cambridge.

Il travaillera aux côtés de Somesh Batra, analyste spécialisé dans les semi-conducteurs et les infrastructures technologiques. Il collaborera également avec l'ensemble de l'équipe d'investissement, notamment avec Kristofer Barrett, gérant de Carmignac Portfolio Tech Solutions, Carmignac Investissement et de la poche actions de Carmignac Patrimoine.

Dans le cadre de sa politique de mobilité interne, Carmignac annonce également l'arrivée de William Benoit au sein de l'équipe actions, où il devient analyste actions. Précédemment analyste ESG chez Carmignac, William a développé une expertise particulière dans les secteurs des services aux collectivités, des matériaux et de l'énergie. Sa connaissance des chaînes de valeur industrielles, des enjeux réglementaires et des thématiques liées à la transition viendra renforcer les capacités de recherche de l'équipe actions.

Enfin, Kai Johns rejoint l'équipe investissement durable en tant qu'analyste ESG spécialisé dans les questions environnementales. Il arrive de Greenbank Investments, où il a passé sept ans, et est diplômé en droit de l'Université de Cambridge.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.