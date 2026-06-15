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Carmignac recrute Frédéric Jeanmaire pour muscler sa gestion actions
information fournie par Agefi Asset Management 15/06/2026 à 08:00

Carmignac a annoncé le recrutement de Frédéric Jeanmaire en qualité de gérant actions européennes. Il rejoindra l'équipe d’investissement de Londres le 3 août prochain.

Le gérant franco-britannique, titulaire d’un diplôme d’HEC Paris et de la certification CFA, compte plus de vingt ans d’expérience dans la gestion actions européennes. Il arrive après quatorze ans passés chez Columbia Threadneedle, où il supervisait plusieurs fonds représentant un encours total de 3,9 milliards d’euros.

Son fonds paneuropéen phare, noté cinq étoiles par Morningstar, a dégagé depuis septembre 2014 une performance nette de 217,8?%, surperformant le MSCI Europe de 73,5 points de pourcentage et sa catégorie de 109 points, en se classant dans le premier décile sur les horizons un, trois, cinq et dix ans.

Chez Carmignac, Frédéric Jeanmaire interviendra aux côtés de Mark Denham sur les stratégies Carmignac Portfolio Grande Europe et FP Carmignac European Leaders, et aux côtés de Jacques Hirsch sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.

L'équipe prépare par ailleurs le lancement d’un nouveau fonds actions européennes prévu dans le courant de l’année.

Cette nomination s’inscrit dans le mouvement de renforcement de l'équipe d’investissement engagé par Carmignac, après les recrutements récents de Kristofer Barrett et Naomi Waistell.

Vincent Barret

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