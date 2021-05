Carmignac Patrimoine : la gestion flexible est (toujours) de mise

Une stratégie qui vise à surmonter les plus grandes épreuves des marchés

Les temps changent, et les marchés financiers ne sont pas épargnés. Pour un investisseur, il est ainsi primordial d'être réactif afin d'être en mesure de s'adapter à ces changements et d'en tirer parti.

Si quelqu'un vous avait dit, il y a dix ans, que :

le Royaume-Uni quitterait l'Union Européenne ;

la Chine se transformerait en « Big Brother » et ses habitants payeraient leurs achats grâce à leurs smartphones en faisant leurs courses ;

le masque chirurgical deviendrait la nouvelle norme ...

L'auriez-vous cru ?

Chez Carmignac, notre indépendance nous offre la liberté de mettre en œuvre une gestion flexible, nous permettant de réagir vite quand cela est nécessaire, de s'adapter et de se réinventer dans un seul but : servir au mieux les intérêts de nos clients.

Cette philosophie d'investissement peut être illustrée en un mot : Patrimoine.

Carmignac Patrimoine : diversifier son épargne, de manière flexible

Dans un environnement où les taux allemands sont négatifs, où Microsoft, Facebook, Apple, Amazon et Alphabet (Google) représentent plus de 20% de l'indice américain S&P 500 et où la surpuissance technologique chinoise se confirme jour après jour, bien choisir où et quand investir est clé pour construire son épargne et atteindre ses objectifs financiers sur le long terme.

Construire un portefeuille de façon rigoureuse en investissant dans le leader des vaccins en Chine, en passant par le secteur du luxe français, aux entreprises de fintech américaines, à la dette roumaine et au crédit bancaire européen, seule une solution flexible, gérée par des experts peut vous le proposer.

C'est le mandat de Carmignac Patrimoine : vous offrir une solution clé en main pour diversifier vos investissements, visant à atténuer les fluctuations de capital tout en recherchant les sources de rendement attractives grâce à une stratégie d'allocation d'actifs flexible.



Une allocation flexible aux moteurs de performance à l'échelle mondiale

Carmignac Patrimoine investit dans trois grandes classes d'actifs : les obligations, les actions et les devises internationales. Chaque classe d'actifs est volontairement vaste, ce qui permet au Fonds de profiter d'une panoplie d'outils complète afin de remplir son mandat diversifié.

Une allocation flexible aux moteurs de performance à l'échelle mondiale



L'alliance de nos 3 moteurs de performance permet d'offrir une solution d'investissement de long terme au travers d'une approche de conviction et d'une gestion des risques rigoureuse.

Une gestion active des risques

La crise du COVID-19 aura rappelé aux investisseurs que le risque peut être aussi violent qu'imprévisible mais que ces situations apportent également leur lot d'opportunités. La gestion des risques est donc un concept clé, mais aussi complexe. L'objectif est non seulement d'amortir les baisses mais aussi d'exploiter des moteurs de performance sous-estimés.

Notre gestion des risques repose d'abord sur une construction de portefeuille adaptée à l'environnement de marché et capable de faire face aux périodes de turbulence. Elle consiste également, en fonction de l'asymétrie des risques et des éventuelles fragilités de marché, à gérer de façon active le taux d'exposition aux actions, aux taux d'intérêt et aux devises. Cette capacité à gérer les risques de marché est la clé de voûte du style de gestion de Carmignac et a été mise à l'épreuve à grande échelle pour la première fois en 2002, puis en 2008 et enfin pendant la crise du COVID-19.

L'importance d'être flexible, en bref

Pour qui ?

Les investisseurs soucieux d'être réactifs dans la gestion de leurs placements.

Pourquoi ?

S'adapter et tirer parti des changements sur les marchés financiers.

Comment ?

En saisissant les opportunités d'investissement là où elles se trouvent, de manière disciplinée.

NOTRE SOLUTION : CARMIGNAC PATRIMOINE

Carmignac Patrimoine A EUR Acc : objectif d'investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence (1) sur 3 ans.

Carmignac Patrimoine : L'horizon d'investissement minimum recommandé est de 3 ans. L'échelle de risque du Fonds est de 4. Echelle de risque du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

Principaux risques de Carmignac Patrimoine

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. TAUX D'INTÉRÊT : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. CRÉDIT : Le risque de crédit correspond au risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. RISQUE DE CHANGE : Le risque de change est lié à l'exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds. Le Fonds présent un risque de perte en capital.

(1) Indicateur de référence : 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (coupons réinvestis). Rebalancé trimestriellement.