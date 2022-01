Carmignac ouvre ses deux fonds phares aux titres non cotés

(NEWSManagers.com) - A chaque nouvelle année, son lot de résolutions et de modifications pour les fonds de sociétés de gestion. Le gestionnaire d'actifs français Carmignac a procédé à quelques modifications dans onze de ses fonds, effectives au 1er janvier 2022. Pour deux d'entre eux, Carmignac Patrimoine et Carmignac Investissement, une petite révolution s'amorce.

Pour la nouvelle année, le fonds phare de la firme, Carmignac Patrimoine, s'ouvre aux titres non cotés jusqu'à hauteur de 5% de son actif net. Ce qui représenterait une allocation maximale de plus de 514 millions d'euros sur les 10,3 milliards d'euros d'encours que comptait le fonds au 22 décembre 2021. A cet égard, Carmignac, qui ne voit pas en cette ouverture un changement significatif de la stratégie d'investissement, a renforcé son dispositif opérationnel de la gestion de fonds à la direction des risques.

Volonté d'innover

La société de gestion entend par actifs non cotés des actions de sociétés qui prévoient d'être admises à la cote officielle d'une Bourse ou aspirent à l'être à court ou moyen terme, sans que cette admission n'intervienne dans les 12 mois suivant l'acquisition des actions par le fonds. Elle insiste sur le fait que ces titres non cotés seront des valeurs mobilières.

" Depuis plus de 30 ans, l'objectif d'investissement de Carmignac est d'offrir à nos clients la capacité de saisir des leviers de performance sous-estimés. Dans un environnement de marché en constante évolution, cet objectif nous a conduit à innover tout en plaçant la gestion des risques au cœur de notre style d'investissement. L'investissement dans des sociétés avant leur introduction en bourse s'inscrit dans la continuité des stratégies d'investissement actuelles des fonds en se concentrant sur les sociétés à croissance séculaire et conformément à l'engagement à long terme de Carmignac de mettre à la disposition de ses clients et investisseurs particuliers des classes d'actifs et des produits principalement réservés aux investisseurs institutionnels" , explique la société de gestion dans une communication aux porteurs de parts.

Une première immersion dans le private equity en 2021

Le fonds Patrimoine ne sera pas le seul à profiter de cette ouverture vers le private equity. Depuis le 1er janvier 2022, le fonds Carmignac Investissement peut lui investir jusqu'à 10% de son actif net dans des titres non cotés. Ce qui signifie qu'il pourrait investir un maximum de 390 millions d'euros dans cette classe d'actifs en se basant sur les encours du fonds au 22 décembre 2021 (3,9 milliards d'euros). Au total, ce sont plus de 904 millions d'euros d'encours sur les deux fonds que Carmignac pourrait placer sur le non-coté.

Carmignac s'est déjà immiscé dans l'univers du non coté l'année dernière. En août, la firme avait confirmé son soutien apporté à la création d'une société de private equity pan-européenne établie à Londres en mars dernier et baptisée Cap10 Partners. Carmignac indiquait alors qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle activité et que ce soutien à la création de Cap10 Partners était totalement indépendant de ses activités et de sa filiale britannique.