Carmignac : investir pour vous, s'investir à vos côtés

Un seul métier : gérer activement l'épargne de nos clients

Carmignac est une société de gestion d'actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d'actualité : un esprit entrepreneurial, la perspicacité humaine et un engagement actif.

Un esprit entrepreneurial

Nous avons toujours gardé ce même esprit entrepreneurial, qui donne à notre équipe de gestion la liberté et le courage de réaliser ses propres analyses de risques, de les traduire en de solides convictions, puis de les mettre en œuvre.

La perspicacité humaine

Notre culture collaborative axée sur la discussion, le travail de terrain et la recherche en interne signifie que nous renforcerons toujours nos analyses de données par la perspicacité humaine pour mieux gérer la complexité et évaluer les risques cachés.

Un engagement actif

Nous sommes des gérants actifs et des partenaires engagés auprès de nos clients. Transparents quant à nos décisions d'investissement, nous assumons toujours nos responsabilités.



Avec un capital entièrement détenu par la famille et les collaborateurs, Carmignac est aujourd'hui l'un des leaders européens de la gestion d'actifs et opère depuis 7 bureaux différents. Aujourd'hui, et depuis toujours, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour gérer activement l'épargne de nos clients sur le long terme.



Chiffres clés :

39 Milliards d'euros d'actifs sous gestion

Plus de 2 milliards d'euros de fonds propres

289 employés

43 gérants et analystes

24 stratégies d'investissement

16 pays de distribution*



Chiffres au 31/03/2021 sauf fonds propres au 31/12/2019. * 14 en Europe, Singapore (professionnels) et Taiwan.

