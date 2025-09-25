CarMax s'effondre après la chute de son bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de près de 13 % à environ 50 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 95,4 millions de dollars, soit 64 cents par action, contre 133 millions de dollars, soit 85 cents par action, il y a un an

** Les revenus de KMX pour le deuxième trimestre chutent de 6 % à 6,59 milliards de dollars, par rapport aux estimations de Wall Street de 7,02 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 30 % depuis le début de l'année