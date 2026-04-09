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CarMax s'arrange avec l'activiste Starboard en nommant deux nouveaux membres à son conseil d'administration
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CarMax KMX.N a déclaré jeudi qu'il ajouterait Bill Cobb et Jim Kessler à son conseil d'administration dans le cadre de son assemblée annuelle des actionnaires de 2026, après que l'investisseur activiste Starboard Value a fait pression pour des changements au sein du distributeur de voitures d'occasion.

Starboard, qui a annoncé le mois dernier une prise de participation de dans CarMax, avait nommé Cobb et son fondateur et directeur général, Jeff Smith, au conseil d'administration, tout en exhortant l'entreprise à améliorer l'expérience numérique de ses clients, à réduire ses coûts et à revoir sa structure de prix.

À la suite des discussions avec le distributeur et des nominations prévues de Cobb et de Kessler, Starboard a accepté de retirer ses nominations au conseil d'administration pour l'assemblée annuelle, a déclaré CarMax.

Les nouveaux administrateurs apporteront leur expertise de l'industrie automobile et des consommateurs, a déclaré le directeur général de CarMax, Keith Barr.

"Nous sommes convaincus que le nouveau conseil d'administration, associé à Keith en tant que nouveau directeur général de CarMax, peut générer une création de valeur substantielle", a déclaré Smith.

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