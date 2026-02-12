 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CarMax nomme Keith Barr, ancien directeur général d'IHG, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CarMax KMX.N a nommé jeudi Keith Barr comme son prochain directeur général, qui prendra la tête du distributeur de voitures d'occasion alors qu'il est confronté à un plan de redressement et à une baisse de la demande.

Barr, un vétéran du secteur de l'hôtellerie, a récemment occupé le poste de directeur général d'InterContinental Hotels Group IHG.L . Il prendra ses fonctions le 16 mars.

CarMax a eu du mal à revendre les voitures qu'elle avait achetées à des prix plus élevés dans le cadre d'une baisse nationale, car les acheteurs soucieux de leur argent conservent plus longtemps leurs vieilles voitures.

Elle s'est appuyée sur des initiatives , y compris des suppressions d'emplois, pour atténuer les effets de la baisse de la demande et des pressions sur les marges, alors que les vents contraires inflationnistes continuent de peser sur les acheteurs.

Au cours du troisième trimestre, le directeur général par intérim de la société, David McCreight, a déclaré "Il est clair que CarMax a besoin de changement."

Le précédent directeur général de CarMax, Bill Nash, a quitté ses fonctions en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction.

Valeurs associées

CARMAX
45,795 USD NYSE 0,00%
CARVANA-A
364,070 USD NYSE 0,00%
INTERCONT HOTELS
146,975 USD LSE +1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank