CarMax nomme Keith Barr, ancien directeur général d'IHG, au poste de directeur général

CarMax KMX.N a nommé jeudi Keith Barr comme son prochain directeur général, qui prendra la tête du distributeur de voitures d'occasion alors qu'il est confronté à un plan de redressement et à une baisse de la demande.

Barr, un vétéran du secteur de l'hôtellerie, a récemment occupé le poste de directeur général d'InterContinental Hotels Group IHG.L . Il prendra ses fonctions le 16 mars.

CarMax a eu du mal à revendre les voitures qu'elle avait achetées à des prix plus élevés dans le cadre d'une baisse nationale, car les acheteurs soucieux de leur argent conservent plus longtemps leurs vieilles voitures.

Elle s'est appuyée sur des initiatives , y compris des suppressions d'emplois, pour atténuer les effets de la baisse de la demande et des pressions sur les marges, alors que les vents contraires inflationnistes continuent de peser sur les acheteurs.

Au cours du troisième trimestre, le directeur général par intérim de la société, David McCreight, a déclaré "Il est clair que CarMax a besoin de changement."

Le précédent directeur général de CarMax, Bill Nash, a quitté ses fonctions en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction.