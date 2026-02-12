CarMax nomme Keith Barr, ancien chef d'IHG, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le cours de l'action au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6)

CarMax KMX.N a nommé jeudi Keith Barr comme son prochain directeur général, qui prendra la tête du distributeur de voitures d'occasion alors qu'il est confronté à un plan de redressement et à une baisse de la demande.

Les actions de la société ont baissé de plus de 5 % dans les premiers échanges.

Barr, un vétéran du secteur de l'hôtellerie, a récemment occupé le poste de directeur général d'InterContinental Hotels Group IHG.L . Il prendra ses fonctions le 16 mars.

CarMax doit naviguer sur un marché des véhicules d'occasion agité dans le contexte d'une baisse nationale, car les acheteurs soucieux de leur argent conservent plus longtemps leurs vieilles voitures.

Elle s'est appuyée sur des initiatives y compris des suppressions d'emplois pour atténuer les effets de la baisse de la demande et des pressions sur les marges, alors que les vents contraires inflationnistes continuent de peser sur les acheteurs.

Jeff Lick, analyste chez Stephens, a déclaré que la nomination pourrait tempérer les spéculations de rachat, mais a noté le manque d'expérience de Barr en matière de redressement de la vente au détail d'automobiles.

Au cours du troisième trimestre, le directeur général intérimaire de la société, David McCreight, a déclaré "Il est clair que CarMax a besoin de changement."

Le précédent directeur général de CarMax, Bill Nash, a quitté ses fonctions en novembre, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction.