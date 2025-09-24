Carmat-Suspension du cours de l'action Carmat à partir du 25 sept 2025

Carmat SA ALCAR.PA :
* SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION CARMAT À PARTIR DU 25 SEPT 2025 À L'OUVERTURE DES MARCHÉS EN AMONT DE L'AUDIENCE DU 30 SEPT 2025
* A L'ISSUE D'UN PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES, L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A REÇU UNE OFFRE DE REPRISE EN PLAN DE CESSION ÉMANANT DE LA SOCIÉTÉ HOUGOU
* A CE STADE IL EST TRÈS PROBABLE QU'EN TOUTES HYPOTHÈSES, LA SOCIÉTÉ CARMAT SERA TRÈS PROCHAINEMENT LIQUIDÉE ET AMENÉE À SOLLICITER AUPRÈS D'EURONEXT LA RADIATION DE SES ACTIONS
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
