Carmat-Suspension du cours de l'action Carmat à partir du 25 sept 2025
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:13

Carmat SA ALCAR.PA :

* SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION CARMAT À PARTIR DU 25 SEPT 2025 À L'OUVERTURE DES MARCHÉS EN AMONT DE L'AUDIENCE DU 30 SEPT 2025

* A L'ISSUE D'UN PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES, L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A REÇU UNE OFFRE DE REPRISE EN PLAN DE CESSION ÉMANANT DE LA SOCIÉTÉ HOUGOU

* A CE STADE IL EST TRÈS PROBABLE QU'EN TOUTES HYPOTHÈSES, LA SOCIÉTÉ CARMAT SERA TRÈS PROCHAINEMENT LIQUIDÉE ET AMENÉE À SOLLICITER AUPRÈS D'EURONEXT LA RADIATION DE SES ACTIONS

Texte original nBwS3GkCa Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

