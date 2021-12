CARMAT suspend volontairement à titre temporaire les implantations d’Aeson®

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce suspendre volontairement, à titre temporaire, les implantations de son cœur artificiel Aeson®.



Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Les problèmes de qualité constituent des événements habituels dans le cycle de vie des dispositifs médicaux, tout particulièrement dans les phases de montée en capacité de la production. La suspension temporaire des implantations d’Aeson®, que nous avons prise volontairement, va nous permettre d’analyser sereinement le problème qui est survenu et d’en tirer les conclusions. La qualité d’Aeson® et la sécurité des patients demeurent notre première priorité, et je reste très confiant dans la capacité de notre cœur artificiel à représenter une solution pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque avancée, confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.