CARMAT publiera un point d’étape semestriel le 9 juillet 2024

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), publiera un point d’étape semestriel le mardi 9 juillet 2024 avant l’ouverture des marchés.



La société tiendra également une visioconférence en français le 9 juillet 2024 à 18h00 (CEST).



La présentation, suivie d’une session Questions / Réponses, sera assurée par :



• Stéphane Piat, Directeur général

• Pascale d’Arbonneau, Directrice financière

• Francesco Arecchi, Directeur du développement du marché mondial.



Vous pourrez soumettre vos questions via la plateforme de visioconférence tout au long de la présentation.



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.