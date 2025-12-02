 Aller au contenu principal
CARMAT : point sur le redressement judiciaire en cours - 02/12/2025
information fournie par Boursorama CP 02/12/2025 à 07:30

Le Tribunal des activités économiques de Versailles a retenu l’offre de reprise en plan de cession de CARMAT SAS et arrêté le plan de cession de CARMAT SA en faveur de CARMAT SAS

Paris, le 2 décembre 2025 – 7h30 (CET)

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT » ou « CARMAT SA »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours.

Point sur la procédure de redressement judiciaire en cours

CARMAT avait annoncé, le 4 novembre 2025, avoir reçu une offre de reprise en plan de cession (« l’Offre ») dans le cadre du second processus d’appel d’offres (recherche de repreneurs ou d’investisseurs) initié par l’administrateur judiciaire, et indiqué que cette Offre devait être examinée par le Tribunal des Activités Économiques de Versailles (le « Tribunal ») lors d’une audience prévue le 25 novembre 2025.

