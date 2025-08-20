 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CARMAT : point sur la situation et reprise de cotation le 21 août 2025
information fournie par Boursorama CP 20/08/2025 à 07:00

CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours

Reprise de cotation de l’action CARMAT à partir du 21 août 2025 à l’ouverture des marchés


Paris, le 20 août 2025 – 7h00 CEST

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours, et annonce la reprise de cotation de l’action CARMAT à partir du 21 août 2025 à l’ouverture des marchés.

Point sur la procédure de redressement judiciaire

A l’issue d’un processus d’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025, une offre de reprise en plan de cession (« l’Offre ») avait été reçue et pouvait être améliorée jusqu’au 13 août 2025 inclus. Cette Offre a été discutée avec le Tribunal des Activités Economiques de Versailles (le « Tribunal ») lors d’une audience qui s’est tenue le 19 août 2025.

L’Offre émane de la société HOUGOU, « family office » de M. Pierre Bastid (le « Repreneur »), président du conseil d’administration de CARMAT et actionnaire à hauteur d’environ 17% de la Société .

