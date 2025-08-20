Carmat: offre de reprise en plan de cession
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 08:10
A l'issue de l'audience du 19 août, le Tribunal des Activités Economiques de Versailles a accordé à ce repreneur un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. Elle sera donc de nouveau examinée le 30 septembre.
Afin de permettre à Carmat de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, le repreneur va apporter sans délai à la société la somme de 1,3 million d'euros, des fonds non remboursables.
En toutes hypothèses, Carmat sera très probablement liquidée et ses actions radiées de la cote. Pour l'heure, la société va demander à Euronext de procéder à sa reprise de cotation à partir du 21 août, à l'ouverture des marchés.
Valeurs associées
|0,4700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
[REPLAY] Thierry Le Hénaff (PDG d’Arkema) : "Si nous continuons à nous développer de manière favorable, le cours de Bourse devrait suivre !"
A l'occasion de la publication des résultats d'Arkema ce jeudi, Thierry Le Hénaff, PDG de l'acteur incontournable et mondial des matériaux de spécialités, coté sur le SBF 120, était l'invité de l'émission Ecorama du 28 février 2025, présentée par David Jacquot ... Lire la suite
-
Cette prise de parts se ferait en contrepartie du versement de subventions décidées par l'administration Biden dans le cadre du CHIPS Act. Un coup de pouce sous conditions. Par la voix de son secrétaire au Commerce, le gouvernement américain a dit son intention ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Par Andrew Jackson, Responsable des Investissements, Vontobel Le très attendu rassemblement annuel des banquiers centraux à Jackson Hole cette semaine se déroule dans un contexte marqué par des défis nettement différents et uniques en fonction des régions. Alors ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer