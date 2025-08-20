Carmat: offre de reprise en plan de cession information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Carmat fait part d'une offre de reprise en plan de cession émanant de la société Hougou, 'family office' de Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de son capital.



A l'issue de l'audience du 19 août, le Tribunal des Activités Economiques de Versailles a accordé à ce repreneur un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. Elle sera donc de nouveau examinée le 30 septembre.



Afin de permettre à Carmat de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, le repreneur va apporter sans délai à la société la somme de 1,3 million d'euros, des fonds non remboursables.



En toutes hypothèses, Carmat sera très probablement liquidée et ses actions radiées de la cote. Pour l'heure, la société va demander à Euronext de procéder à sa reprise de cotation à partir du 21 août, à l'ouverture des marchés.





Valeurs associées CARMAT 0,4700 EUR Euronext Paris 0,00%