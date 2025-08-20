 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,86
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat: offre de reprise en plan de cession
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Carmat fait part d'une offre de reprise en plan de cession émanant de la société Hougou, 'family office' de Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de son capital.

A l'issue de l'audience du 19 août, le Tribunal des Activités Economiques de Versailles a accordé à ce repreneur un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. Elle sera donc de nouveau examinée le 30 septembre.

Afin de permettre à Carmat de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, le repreneur va apporter sans délai à la société la somme de 1,3 million d'euros, des fonds non remboursables.

En toutes hypothèses, Carmat sera très probablement liquidée et ses actions radiées de la cote. Pour l'heure, la société va demander à Euronext de procéder à sa reprise de cotation à partir du 21 août, à l'ouverture des marchés.

Valeurs associées

CARMAT
0,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank