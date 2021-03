CARMAT obtient une subvention de 1,4 M€ dans le cadre de l'appel à projets « Plan de relance pour l'industrie - Secteurs stratégiques »

Ce financement non dilutif contribuera au programme d'industrialisation « CAP 23 » qui vise à dimensionner la production du cœur Aeson® pour sa phase commerciale à travers notamment :

o l'augmentation de la capacité de production de CARMAT sur son site industriel de Bois-d'Arcy ;

o la digitalisation de ce site ; et

o le renforcement du maillage de fournisseurs industriels de la Société en France.



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Nous sommes ravis que notre programme industriel ait retenu l'intérêt du jury dans le cadre de cet appel à projets. Ce financement, combiné au produit de notre récente levée de fonds, viendra accompagner la montée en capacité de notre production pour atteindre une cadence de plusieurs centaines de cœurs Aeson® par an à horizon 2023. CARMAT pourra ainsi répondre à la demande des centres hospitaliers dans les différents pays européens tout en poursuivant à plus grande échelle ses essais cliniques, notamment aux Etats-Unis. »



