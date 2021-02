CARMAT nomme le Prof. Christian Latrémouille au poste de Directeur des affaires chirurgicales

« Je suis particulièrement sensible à la confiance qui m'est accordée en rejoignant les équipes de la société CARMAT. L'obtention du marquage CE et la perspective d'effectuer prochainement les premières implantations humaines aux Etats-Unis, marquent un virage extrêmement important dans le développement de CARMAT. Fort de mon expérience, je suis très heureux de pouvoir participer à la « transformation de l'essai », ceci afin de faire profiter le plus grand nombre de patients de cette technologie innovante, ambitieuse et accomplie dont la notion de qualité de vie reste la cause première, » déclare le Prof. Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales de CARMAT.



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, ajoute : « C'est un grand plaisir d'accueillir Christian Latrémouille au sein de notre équipe. Son arrivée marque l'achèvement de la structuration de notre comité de direction en vue de la préparation du lancement de notre dispositif Aeson. Son expertise en chirurgie, associée à son expérience unique acquise avec CARMAT, sera essentielle pour réussir la montée en puissance de notre lancement commercial. Dans son rôle, Christian Latrémouille accompagnera et supervisera les hôpitaux depuis la phase de formation jusqu'au traitement des patients. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.