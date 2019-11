CARMAT nomme Alexandre Eleonore au poste de Directeur industriel

« Rejoindre CARMAT et ses équipes est aujourd'hui pour moi une évidence. Après l'excellent travail réalisé avec les premières prothèses, il s'agit maintenant de préparer la production à grande échelle d'un des dispositifs médicaux les plus complexes jamais inventé. C'est un défi à la fois technique et humain pour mettre en place les bons processus industriels qui vont nous permettre de répondre à la demande du marché »,a déclaré Alexandre Eleonore, Directeur industriel de CARMAT.Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir Alexandre Eleonore au sein de notre équipe managériale. Son rôle, en tant que Directeur industriel, sera de développer les procédés liés à la montée en cadence du site de Bois-d'Arcy, tout en travaillant sur la réduction des coûts de production de la prothèse, en ligne avec la poursuite de la transformation de CARMAT en une société industrielle et commerciale. Sa double compétence de grands secteurs industriels, automobile et santé, sera un avantage clé pour l'étape de commercialisation qui nécessitera la production de plusieurs centaines de prothèses par an avec un niveau de qualité élevé. »Pour recevoir toute l'information financière en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu