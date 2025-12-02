 Aller au contenu principal
Carmat : l'offre de reprise retenue par le Tribunal
information fournie par AOF 02/12/2025 à 08:23

(AOF) - A l’issue de l’examen de l’offre de reprise en plan de cession, le Tribunal des activités économiques de Versailles a décidé de retenir cette offre et a arrêté le plan de cessions de la société en faveur de Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise et contrôlée par une autre entité, elle-même contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d’administration de Carmat et actionnaire à hauteur d’environ 17% de la société.

L'Offre s'appuie sur la mise en place d'une nouvelle stratégie concentrée notamment sur la poursuite de l'accès au marché nord-américain, l'initiation d'un essai clinique visant à obtenir à un horizon relativement proche (de l'ordre de 2 à 3 ans) l'indication de thérapie de destination en Europe, et à court-terme, un déploiement commercial plus concentré. Elle s'accompagne de la reprise de 88 salariés, des actifs et de la très grande majorité des contrats de Carmat, ainsi que d'une réduction significative de la consommation de trésorerie. Elle prévoit un financement total de 110 M€, dont 10 M€ disponibles immédiatement et 20 M€ dès le début de l'année 2026.

Enfin, le cours des actions Carmat reste suspendu et le communiqué indique qu'il est " hautement probable que les cotations ne reprendront pas d'ici la radiation prochaine des actions Carmat sur Euronext Growth ".

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
