Carmat finalise le recrutement de patients pour une étude clinique

(AOF) - Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a annoncé la finalisation du recrutement de l’étude clinique EFICAS. Il s’agit de la plus large étude réalisée par Carmat , portant sur 52 patients éligibles à la transplantation cardiaque, au sein de 10 centres hospitaliers en France. L’objectif primaire est la survie du patient à 6 mois, sans accident cérébral vasculaire invalidant post-implantation du cœur artificiel Aeson, ou une transplantation cardiaque réalisée avec succès dans ce délai.

Parallèlement, les autorités françaises ont donné leur accord pour 21 implantations supplémentaires. Enfin, la société met tout en œuvre pour être en mesure de déposer un dossier de remboursement dès le début de l'année 2026, ce qui pourrait permettre une prise en charge de son cœur artificiel par la Sécurité sociale en France, dans le courant de l'année prochaine.

