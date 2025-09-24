CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours

Suspension du cours de l’action CARMAT à partir du 25 septembre 2025 à l’ouverture des marchés en amont de l’audience du 30 septembre 2025
Paris, le 24 septembre 2025 – 18h00 CEST
CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours, et annonce la suspension de son cours de bourse à partir du 25 septembre 2025 avant ouverture des marchés, en amont de l’audience prévue le 30 septembre 2025.
