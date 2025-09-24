 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours
information fournie par Boursorama CP 24/09/2025 à 18:05

Suspension du cours de l’action CARMAT à partir du 25 septembre 2025 à l’ouverture des marchés en amont de l’audience du 30 septembre 2025


Paris, le 24 septembre 2025 – 18h00 CEST

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours, et annonce la suspension de son cours de bourse à partir du 25 septembre 2025 avant ouverture des marchés, en amont de l’audience prévue le 30 septembre 2025.

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris -1,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank