CARMAT confirme le dépôt d'un dossier "Forfait Innovation" en France et son éligibilité conditionnelle accordée par la Haute Autorité de Santé (HAS)

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce que la Haute Autorité de Santé (HAS) a jugé le cœur artificiel total de CARMAT éligible, avec observations, pour l'initiation d'une étude clinique en France dans le cadre du programme Forfait Innovation.



Le Forfait Innovation est un programme qui facilite l'accès rapide des patients à des technologies innovantes en phase précoce de développement clinique. Selon la HAS, le cœur CARMAT répond aux critères d'innovation grâce à l'utilisation de matériaux biologiques en contact avec le sang, à sa capacité d'autorégulation et aux équipements externes plus légers et plus silencieux. De plus, la HAS considère que le dispositif est susceptible d'apporter un bénéfice clinique important répondant à un besoin médical insuffisamment satisfait et que l'étude clinique envisagée permet de recueillir les données manquantes nécessaires pour évaluer l'amélioration des soins dispensés aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire, éligibles à la transplantation.



Pour recevoir toute l'information financière en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu