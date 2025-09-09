 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Carmat, Chargeurs, Prodways...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 09/09/2025 à 17:33

(AOF) - Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Chargeurs

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.

Neurones

La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Séché Environnement

Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.

Spineguard

La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

CARMAT
0,1316 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
11,520 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,6000 EUR Euronext Paris -2,44%
JACQUET METALS
19,0000 EUR Euronext Paris +0,32%
NEURONES
39,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
PRODWAYS
0,6980 EUR Euronext Paris 0,00%
SECHE ENVIRONNEMENT
91,8000 EUR Euronext Paris +0,66%
SERGE FERRARI
6,5400 EUR Euronext Paris +3,15%
SPINEGUARD
0,0840 EUR Euronext Paris 0,00%
SWORD GROUP
34,5000 EUR Euronext Paris -1,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

