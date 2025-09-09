Carmat, Chargeurs, Prodways...l'agenda société France du jour

(AOF) - Carmat
Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.
Chargeurs
Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.
HighCo
La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.
Jacquet Metals
Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.
Neurones
La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.
Prodways
La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.
Séché Environnement
Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.
Serge Ferrari
Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.
Spineguard
La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.
Sword Group
Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.
