CARMAT annonce la réalisation de son augmentation de capital d’un montant brut de 16,5 M€, incluant l’exercice par le Chef de File et Teneur de Livres de l’option de surallocation pour un montant de 1,5 M€

- Les fonds levés représentent 110% de l’Offre Initiale ; leur montant net de 14,9 M€ contribuera au financement à court terme de la Société



- La demande et les engagements de souscription et de garantie ont atteint 18,8 M€ et ont été alloués de la manière suivante :



9,2 M€ dans le cadre du placement global, dont 7,8 M€ au titre des engagements de souscription (soit une allocation à 100%) et 1,4 M€ au titre des engagements de garantie (soit une allocation à 24%), représentant 56% de l’Offre

7,3 M€ dans le cadre de l’offre au public, soit une allocation à 100%, représentant 44% de l’Offre



- Après l’Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois est d’environ 50 M€ (avec un horizon financier à fin février 2024), pouvant être réduit à 35 M€ (avec un horizon financier à mi-mai 2024) en cas d’accord définitif avec la BEI





