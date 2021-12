CARMAT annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Après plus de deux semaines d'investigations approfondies, je suis ravi que nos équipes aient pu identifier l’origine du problème de qualité qui est survenu, et proposer des actions correctives. Compte tenu de l'importance des besoins non satisfaits des patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale qui ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation cardiaque, et de la forte demande de la part de nombreux médecins et hôpitaux pour Aeson®, nous allons travailler assidûment avec toutes les parties-prenantes réglementaires afin de reprendre les implantations dès que possible, tout en gardant la qualité et la sécurité des patients comme nos priorités absolues. »



