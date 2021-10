CARMAT : Aeson® présenté à l’occasion d’une webconférence organisée par la banque d’investissement américaine Ladenburg Thalmann

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui que Ladenburg Thalmann, l’une des principales banques d'investissement américaines, a consacré le 20 octobre 2021, une webconférence au cœur artificiel Aeson® avec en particulier l’intervention des chirurgiens du Duke University Hospital et du Jewish Hospital de Louisville ayant procédé, au cours de ces derniers mois, aux premières implantations d’Aeson® aux Etats-Unis dans le cadre de l’étude de faisabilité EFS (Early Feasibility Study).



Sont intervenus au cours de cette conférence :

• Stéphane Piat, directeur général de CARMAT ;

• Dr Piet Jansen, directeur médical de CARMAT ;

• Dr Carmelo Milano, chirurgien cardiaque à Duke University Hospital et investigateur principal de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis ;

• Dr Mark Slaughter, chirurgien cardiaque à l’UofL Health – Jewish Hospital & University of Louisville.



