Carmat a reçu une offre de reprise de la société Hougou

(AOF) - A l’issue d’un processus d’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet dernier, une offre de reprise de Carmat en plan de cession avait été reçue et pouvait être améliorée jusqu’au 13 août inclus. Cette offre a été discutée avec le Tribunal des Activités Economiques de Versailles lors d’une audience qui s’est tenue le 19 août. L'offre émane de la société Hougou, " family office " de Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a accordé au repreneur, à la demande de celui-ci, un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. L'offre sera donc de nouveau examinée par le Tribunal lors d'une audience fixée au 30 septembre 2025.

Afin de permettre à Carmat de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, le repreneur va apporter sans délai à Carmat la somme de 1,3 million d'euros. Ces fonds sont non remboursables et resteront donc acquis à Carmat même si in fine, l'offre n'aboutit pas.

La société " attire à nouveau l'attention sur le fait qu'il n'y a à ce stade pas d'assurance que l'offre aboutisse, c'est-à-dire que les conditions suspensives soient levées et qu'elle soit retenue par le Tribunal à l'issue de l'audience d'examen de l'offre désormais fixée au 30 septembre 2025 ".

Si l'offre n'aboutit pas, il est hautement probable que la société Carmat sera liquidée (selon les règles applicables à la liquidation judiciaire) et que ses activités cesseront. " Dans ce cas, il est hautement probable que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie des créanciers de Carmat subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances ".

Si, en revanche, l'offre est in fine retenue par le Tribunal, les activités de Carmat seront transférées au repreneur et se poursuivront au sein d'une nouvelle entité. Dans cette hypothèse, Carmat sera également liquidée (selon les règles applicables à la liquidation judiciaire) et il est hautement probable que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie des créanciers de Carmat subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances.

AOF - EN SAVOIR PLUS