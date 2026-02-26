Carlyle vise 200 milliards de dollars de nouveaux flux d'ici à 2028 et vante ses relations avec Washington

(Ajout de citations de dirigeants aux paragraphes 6, 11, 13-15, mise à jour des actions) par Isla Binnie et Prakhar Srivastava

La société Carlyle CG.O a pour objectif d'engranger 200 milliards de dollars de capitaux frais d'ici à la fin de 2028 et d'augmenter les bénéfices tirés de la gestion de cet argent, a-t-elle déclaré jeudi, trois ans après que le directeur général Harvey Schwartz a pris ses fonctions pour redresser la société d'investissement.

Les actions ont d'abord augmenté de plus de 6 %, Carlyle ayant également approuvé un rachat d'actions de 2 milliards de dollars, avant de s'établir à 3,6 % sur la journée.

Harvey Schwartz, ancien cadre de Goldman Sachs, a déclaré qu'il avait "systématiquement remodelé" la société qui, contrairement à la plupart de ses homologues, est basée à Washington, D.C., un facteur qui, selon les dirigeants, lui confère un avantage en matière d'investissement dans l'aérospatiale et la défense.

Avant que Harvey Schwartz ne prenne les rênes de la société, Carlyle était aux prises avec un ralentissement de l'industrie et une lutte de succession interne .Elle était largement considérée comme étant à la traîne par rapport à ses rivales Blackstone BX.N , Apollo APO.N et KKR KKR.N , et avaitaccumulémoins d' actifs pour générer des commissions.

Lesbénéfices du quatrième trimestre ont légèrement dépassé les attentes des analystes grâce aux revenus tirés des transactions de sa branche de capital-investissement et aux gains réalisés sur le crédit et des produits secondaires.

La plupart des sociétés de capital-investissement ont eu du mal à acheter et à vendre des entreprises en raison de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a pesé sur les rendements des investisseurs. John Redett, co-président de Carlyle, a déclaré lors d'une présentation que les performances de son dernier fonds de capital-investissement s'amélioraient et qu'il avait restitué 70 % du capital de ses investisseurs.

VERS LES OBJECTIFS DE 2028

Les apports visés seraient supérieurs aux 158 milliards de dollars levés par Carlyle entre 2023 et 2025. Le total de ses actifs sous gestion s'élève à environ 477 milliards de dollars.

Environ 90 milliards de dollars de ce capital proviendraient des stratégies de crédit, 60 milliards de dollars de l'unité secondaire AlpInvest et 50 milliards de dollars du capital-investissement, a déclaré la société.

Carlyles'attend désormais à 1,9 milliard de dollars de revenus liés aux commissions en 2028, ce qui assure aux gestionnaires de fonds un revenu stable. Ce chiffre a atteint 1,2 milliard de dollars en 2025.

Les bénéfices distribués par action ordinaire devraient désormais s'élever à plus de 6 dollars en 2028, contre 4,02 dollars en 2025.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils étaient convaincus de pouvoir dépasser ces objectifs.

Les perspectivesont été dévoilées après qu'une chute brutale des actions dans le secteur des logiciels a fait craindre que les perturbations liées à l'IA nenuisent aux gestionnaires d'actifs qui ont acheté et prêté à des entreprises technologiques.

CONNEXION AVEC LA CAPITALE

Carlyle espère que ses 40 ans d'histoire à Washington, D.C., l'aideront à exploiter les dépenses mondiales en matière de défense, qui sont en hausse.

Lors de la présentation de jeudi, Brian Bernasek, co-responsable du capital-investissement pour les Amériques, a déclaré que ses relations avec les décideurs politiques, les conseillers et les responsables de la défense l'aidaient à investir dans l'aérospatiale et la défense, ce qui, selon lui, est l'une des principales "allées de force" de Carlyle.

"Je ne peux pas vous dire combien de services gouvernementaux et d'entreprises de défense sont situés entre nos bureaux de la 10e et de la Pennsylvanie à Washington et l'aéroport de Dulles, il y en a beaucoup", a déclaré Bernasek, en énumérant des adresses centrales dans la capitale américaine.