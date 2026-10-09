Carlyle se retire de la course aux actifs internationaux de Lukoil

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La société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O a déclaré vendredi qu'elle ne poursuivait plus activement les négociations en vue de l'acquisition des actifs internationaux de Lukoil LKOH.MM , le deuxième producteur de pétrole russe, a indiqué un porte-parole de la société.

Le groupe n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Ces actifs avaient été mis en vente l'année dernière à la suite des sanctions imposées par les États-Unis en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Un autre géant pétrolier russe, Rosneft ROSN.MM , a également fait l'objet de sanctions, mais n'a annoncé aucune cession d'actifs.

Carlyle avait initialement convenu le 29 janvier d’acheter les actifs de Lukoil, à l’exception de ceux situés au Kazakhstan. Le fonds était en pourparlers pour s’associer aux fonds Mubadala, XRG et IHC, basés à Abu Dhabi, ainsi qu’à la Development Finance Corporation américaine dans le cadre de cette opération, selon des sources proches du dossier.

Le portefeuille de Lukoil, initialement évalué à environ 22 milliards de dollars, avait suscité l’intérêt d’au moins une douzaine d’entreprises, dont Exxon Mobil XOM.N et l’ancien propriétaire de Pornhub, Bernd Bergmair.

Le Financial Times avait rapporté le mois dernier que l’homme d’affaires milliardaire américainTodd Boehly s’était assuré le soutien du gouvernement américain et de personnalités influentes du Golfe proches de la famille de Donald Trump pour faire une offre sur les actifs internationaux de Lukoil.