 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carlyle réalise un investissement stratégique dans Nido en Inde
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:50

Carlyle va prendre une participation majoritaire stratégique dans Nido Home Finance, une filiale détenue à 100 % par Edelweiss.

Carlyle Asia Partners (CAP) investira environ 230 millions de dollars, ce qui inclut l'acquisition d'une participation de 45 % dans Nido auprès d'Edelweiss et une injection de capital d'environ 165 millions de dollars dans Nido.

Nido est l'une des principales sociétés de financement immobilier en Inde, offrant des solutions de prêts immobiliers. Nido exploite un vaste réseau de succursales, desservant plus de 800 talukas (sous-districts) en Inde, et gère actuellement environ 530 millions de dollars.

Pour Carlyle, cet investissement reflète son engagement dans le secteur du financement immobilier en forte croissance en Inde.

Sunil Kaul, associé et responsable du secteur des services financiers en Asie chez Carlyle, a déclaré : " Le logement reste une priorité nationale cruciale pour l'Inde, et nous sommes fermement convaincus du potentiel de croissance du secteur du financement immobilier. Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre vaste expérience dans les services financiers et le financement du logement pour aider Nido à développer ses opérations et à répondre aux besoins croissants des segments de logements abordables sur les marchés ruraux et semi-urbains."

Valeurs associées

THE CARLYLE GRP
59,2100 USD NASDAQ +0,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank