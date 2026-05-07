Carlyle n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, les cessions d'actifs n'ayant pas permis d'augmenter les revenus des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des estimations au paragraphe 4 et de l'action au paragraphe 2)

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a annoncé jeudi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, les ventes d'actifs n'ayant pas généré de revenus pour les actionnaires.

L'action de la société a chuté d'environ 4,7 % dans un marché peu actif avant l'ouverture.

Le bénéfice distribuable, c'est-à-dire les bénéfices pouvant être reversés aux actionnaires, s'est établi à 327 millions de dollars, soit 89 cents par action, contre 455,4 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 94 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Même si la société a cédé des actifs, elle n'a pas encore pu répercuter ces gains, ce qui a fait chuter le revenu net de performance réalisé de 84 % par rapport à l'année précédente, à 20,5 millions de dollars.

La volatilité des marchés a été élevée au cours des trois premiers mois de l'année, alors que les États-Unis et Israël se sont engagés dans une guerre avec l'Iran, faisant grimper le prix du pétrole et attisant l'inflation.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs, notamment de capital-investissement et de crédit privé, ont dû faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant les normes de crédit, aux craintes que l'IA ne perturbe les portefeuilles de logiciels et à la volatilité des marchés qui a rendu les transactions plus incertaines.

Alors que les revenus liés aux commissions ont baissé de 3,4 %, les commissions de gestion de fonds ont augmenté de 3,6 %. Les commissions de transaction et de conseil en portefeuille — qu'elle perçoit en organisant des opérations sur les marchés de capitaux pour les sociétés de son portefeuille et pour ses clients — ont chuté de 30 % pour s'établir à 54,1 millions de dollars.

Ses fonds de rachat américains ont enregistré des réalisations record, c'est-à-dire des opérations de cession d'investissements, a indiqué la société.

Les entrées de capitaux ont atteint 13 milliards de dollars au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 475 milliards de dollars.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5 % au sein de la division AlpInvest, spécialisée dans les participations de capital-investissement de seconde main. Cette hausse a été contrebalancée par une baisse de 3 % des actifs de capital-investissement et de 1 % des actifs de crédit par rapport au trimestre précédent.

“Carlyle AlpInvest a enregistré un nouveau trimestre de croissance exceptionnelle, la levée de fonds auprès des clients institutionnels et des clients fortunés a connu un excellent début d'année, et nous avons réalisé un trimestre record en termes de réalisations de rachats aux États-Unis”, a déclaré le directeur général Harvey M. Schwartz dans un communiqué.

Selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP), Carlyle a déclaré une perte nette de 132,2 millions de dollars, plombée par une perte latente sur investissements de 616,7 millions de dollars.

Depuis le début de l'année, l'action Carlyle a chuté de près de 14,1 %, contre une hausse de 11,2 % pour l'indice composite Nasdaq .IXIC .