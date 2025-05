Carlyle: l'UE autorise l'opération sur Bluebird Bio information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement sur les concentrations de l'UE, l'acquisition du contrôle conjoint de Bluebird Bio par SK Capital Partners et le groupe Carlyle, tous deux américains.



L'opération concerne principalement le secteur pharmaceutique, et plus particulièrement les thérapies géniques.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen et du fait que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés liés verticalement.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





