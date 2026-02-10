 Aller au contenu principal
Carlyle investit 232 millions de dollars dans l'unité indienne Edelweiss Financial
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Edelweiss Financial EDEL.NS a déclaré mardi que le gestionnaire d'actifs américain Carlyle CG.O allait acquérir une participation de 45% dans l'unité de la société Nido Home Finance pour un montant de 21 milliards de roupies. (232,01 millions de dollars)

(1 $ = 90,5130 roupies indiennes)

