Carlyle dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse de ses commissions et du nombre de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des estimations, ajout concernant l'action au paragraphe 5)

La société d’investissement mondiale Carlyle

CG.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre , grâce à la hausse des revenus liés aux commissions et à l’enregistrement par le groupe de plus-values issues d’opérations réalisées au Japon et aux États-Unis.

Le bénéfice distribuable, qui correspond aux liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, s’est établi à 1,07 dollar par action, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année dernière, dépassant les prévisions de 91 cents issues d’un sondage LSEG auprès d’analystes.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à revendre des entreprises, a été freiné par la hausse des taux d’intérêt ces dernières années, mais les principaux concurrents de Carlyle, KKR KKR.N et Blackstone

BX.N , ont fait état d’une amélioration de leurs rendements grâce à la cession de leurs participations au deuxième trimestre.

Les revenus liés aux commissions, qui constituent une source de revenus stable, ont progressé de 11 % par rapport à l’année dernière pour atteindre le niveau record de 357,7 millions de dollars.

L'action Carlyle a progressé de 1,7 % en pré-ouverture.

Les commissions de conseil en transactions et en gestion de portefeuille, que Carlyle perçoit en organisant des opérations sur les marchés de capitaux pour les sociétés de son portefeuille et d’autres clients, ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, atteignant 110,5 millions de dollars.

Parmi les opérations majeures réalisées par Carlyle au cours du trimestre clos en juin figuraient la cession de l’assureur spécialisé Vantage Group, basé aux Bermudes, et du fournisseur japonais de produits d’éclairage Iwasaki Electric.

Les revenus nets de performance réalisés ont rebondi après le fléchissement enregistré au trimestre précédent, durant lequel les cessions d’actifs n’avaient pas permis de générer des plus-values pour les actionnaires.

Les entrées de capitaux ont totalisé 16,8 milliards de dollars, soutenues par un engagement de 5 milliards de dollars en faveur de son prochain fonds de rachat américain, dans le cadre d’une opération structurée proposée en mai à ses investisseurs de référence.

Les stratégies de crédit ont attiré 5,8 milliards de dollars et l’activité de marché secondaire d’AlpInvest 4,5 milliards de dollars.

Le total des actifs sous gestion s’est établi à 485 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année dernière. AlpInvest a progressé de 16 % sur cette période, les actifs de crédit ont augmenté de 4 %, tandis que les actifs de capital-investissement ont reculé de 1 % en raison de cessions.

L'action Carlyle a perdu plus de 14 % de sa valeur boursière depuis le début de l'année, à l'instar d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs.