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Carlyle conclut un accord pour une participation majoritaire dans MAI Capital
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carlyle CG.O a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans MAI Capital Management, a déclaré le conseiller en investissement mardi.

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