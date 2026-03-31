Carlyle conclut un accord pour une participation majoritaire dans MAI Capital

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Carlyle CG.O a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans MAI Capital Management, a déclaré le conseiller en investissement mardi.