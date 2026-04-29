Carlsberg voit ses ventes progresser au T1 malgré la crise iranienne

Carlsberg CARLb.CO a fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors que le secteur est confronté aux défis posés par la guerre en Iran.

Le troisième brasseur mondial, ainsi que ses principaux concurrents Anheuser-Busch InBev ABI.BR et Heineken HEIN.AS , étaient déjà sous pression mais le conflit au Moyen-Orient menace d'accroître encore les difficultés du secteur, en faisant grimper les coûts et en pesant sur la demande.

"Nous nous préparons à une crise qui devrait perdurer jusqu'à la fin de l'année", a déclaré le PDG Jacob Aarup-Andersen à Reuters.

Au premier trimestre, les volumes totaux ont augmenté de 2,8% en organique et ont dépassé les prévisions des analystes, après avoir reculé tout au long de 2025.

Carlsberg est couvert contre les hausses de coûts cette année et l'impact sur le moral des consommateurs a jusqu'à présent été limité, a déclaré Jacob Aarup-Andersen.

Le brasseur s'attend à vendre davantage de boissons au deuxième trimestre et prévoit une croissance des volumes sur l'ensemble de l'année.

A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg gagnait plus de 2% dans la matinée.

(Rédigé par Emma Rumney, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Blandine Hénault)