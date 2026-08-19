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Carlsberg resserre en hausse ses objectifs mais se replie en Bourse
information fournie par AOF 19/08/2026 à 10:46
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(Zonebourse.com) - Le brasseur danois Carlsberg a resserré mercredi à la hausse son objectif de croissance du bénéfice d'exploitation pour 2026, en dépit de ventes moins bonnes que prévu au 1er semestre, conséquence d'une stabilité des volumes en Asie, son deuxième marché derrière l'Europe occidentale.

A la Bourse de Copenhague, le titre du 4ème producteur de bière mondial perdait 2,1% à 889 couronnes vers 10h45, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice STOXX 600, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Food & Beverage, cédait 0,5%.

Le groupe a fait état ce matin d'une croissance totale de ses volumes de 2,8% sur les six premiers mois de l'année.

En données organiques, ceux-ci ont progressé de 1,7% sur la période, contre 2,2% anticipé par le consensus, le manque de dynamisme de l'Europe de l'Ouest ( 0,1%) et de l'Asie (stable) ayant été plus que compensé par la vigueur de ses activités en Europe Centrale et Orientale et l'Inde (CEEI), ressorties en hausse de 6,2%.

En termes de catégories de produits, ce sont les bières sans alcool ( 11%) qui ont dopé la croissance, suivies par les "soft drinks" ( 9%) et les bières premium ( 1%).

Objectifs annuels ajustés à la hausse

Le résultat opérationnel semestriel s'est quant à lui accru de 4,5% à 7,45 milliards de couronnes, dont une hausse de 5,9% en organique.

C'est moins bien que la prévision moyenne des analystes, qui ressortait à 7,53 milliards.

En dépit de ces chiffres inférieurs aux attentes, Carlsberg a déclaré qu'il visait désormais une croissance organique de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4% et 6% cette année, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 2% à 6%.

A titre de comparaison, le consensus visait déjà une croissance organique de l'ordre de 5% du bénéfice opérationnel sur l'ensemble de l'exercice.

Depuis le début de l'année, le titre Carlsberg reste néanmoins en hausse de près de 5,1%, contre un gain de quelque 2,9% pour l'indice sectoriel sur la période.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2026 à 10:46:00.

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