Carlsberg maintient ses prévisions pour 2026 après un trimestre sans éclat

Carlsberg a publié jeudi des résultats trimestriels conformes aux attentes tout en maintenant ses prévisions pour l'ensemble de l'année en s'appuyant sur sa croissance dans les boissons non alcoolisées, qui représentent désormais plus de la moitié de son activité.

Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe danois, quatrième brasseur mondial, a généré une croissance organique de 3% de son chiffre d'affaires, alors que le consensus le donnait à 2,7%.

Ses ventes en volumes de soft drinks ont grimpé de 9% en données organiques, notamment sous l'impulsion de la mise en oeuvre du partenariat récemment conclu avec Pepsi dans des pays comme le Kazakhstan et le Kirghizistan.

Le propriétaire des marques Carlsberg, Tuborg ou encore 1664 a en revanche vu ses ventes de bières reculer de 3%, une contre-performance qu'il attribue à une météo très défavorable en Chine.

En Europe, son troisième marché, ses ventes en volumes ont reculé de 4,2% en données organiques.

Prévisions 2026 maintenues

Ceci étant dit, le groupe a confirmé son objectif d'une croissance organique de son résultat opérationnel de 4% à 6% sur l'ensemble de l'exercice.

A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg perdait 0,6% à 957,6 couronnes à la suite de ces annonces alors que l'indice regroupant les valeurs européennes du secteur des boissons cédait 0,1%.

"Carlsberg est une entreprise bien gérée et nous apprécions son approche multi-métiers, mais nous préférons néanmoins rester à l'écart de la valeur (...) en raison du risque d'un ralentissement de la croissance de l'activité", commentent les analystes de Jefferies.

Pour 2027, la banque d'investissement américaine dit attendre une croissance de seulement 2,3%, à comparer avec une estimation de 3,7% pour le consensus.