Carlsberg dépasse les attentes en 2025, mais fait preuve de prudence pour 2026
04/02/2026
Peu avant 10h00, le titre du brasseur danois avançait d'environ 0,7%, une progression en ligne avec celle de son indice sectoriel européen de référence, le STOXX Europe 600 Consumer, en hausse de 0,5% au même moment.
Sous l'effet de l'intégration réussie du producteur de boissons non alcoolisées Britvic, le groupe a vu son chiffre d'affaires s'envoler de 18,8% à 89,09 milliards de couronnes, mais son activité ressort en baisse de 0,6% en données organiques, là où le consensus anticipait un recul de 0,5%.
Grâce aux synergies générées via l'acquisition de Britvic et à la bonne maîtrise de ses coûts, son résultat d'exploitation s'est cependant accru de 22,7% à 13,99 milliards de couronnes, donnant une marge opérationnelle de 15,7%, en amélioration de 0,5 point de pourcentage.
A titre de comparaison, les analystes visaient respectivement des chiffres de 13,81 milliards et de 15,5%.
Pour 2026, Carlsberg indique viser une croissance organique de 2% à 6% de son résultat d'exploitation, soit un objectif inférieur au consensus qui anticipait une croissance interne de l'ordre de 6% cette année.
Cette prévision s'inscrit également en-dessous de l'objectif que le groupe s'est fixé pour son bénéfice opérationnel dans une optique de moyen terme, à savoir une croissance supérieure à celle de 4% à 6% visée au niveau de son chiffre d'affaires.
L'hypothèse de l'entrée en Bourse de la filiale indienne
Dans une note diffusée en début de matinée, les analystes de Jefferies indique que l'équipe de direction aurait déclaré, lors de la conférence téléphonique ayant suivi la présentation des résultats annuels 2025, qu'elle étudiait différentes options en vue de créer de la valeur pour les actionnaires, dont une éventuelle entrée en Bourse de sa filiale indienne.
Le broker américain estime que l'entité pourrait être valorisée autour de 20 milliards de couronnes danoises (environ 2,7 milliards d'euros) dans le cadre de cette introduction, ce qui permettrait à Carlsberg d'obtenir un produit de quelque cinq milliards de couronnes en mettant sur le marché 25% de sa participation, une opération qui aurait pour effet, selon les calculs de Jefferies, de ramener son ratio d'endettement de 2,9x à 2,6x.
